Ultime Notizie – Covid oggi Lazio | 2 316 contagi e 16 morti A Roma 1 323 casi

(Di lunedì 25 luglio 2022) Sono 2.316 ida coronavirus nel, 25 luglio 2022, secondo numeri e datidel bollettino della regione. Registrati 16. A1.323. “nel, su 2.538 tamponi molecolari e 12.793 tamponi antigenici per un totale di 15.331 tamponi, si registrano 2.316 nuovipositivi (-2.461); sono 16 i decessi (+13), 1.126 i ricoverati (+35), 75 le terapie intensive (+4) e +6.214 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15,3%. Icittà sono a quota 1.323”, dice l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. Nel dettaglio i numeri delle24 ore. Asl1: sono 454 i nuovi ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - sole24ore : ?? La dichiarazione è del ministro degli Esteri russo #Lavrov che ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi della Leg… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - CorriereCitta : Ardea, demolizioni al Lido delle Salzare, il Sindaco incontra i residenti: “Chiederò incontro con il Prefetto” - sardanews : Coronavirus: quattro decessi e 675 positivi in più nelle ultime 24 ore in Sardegna -

Un fine settimana rovinato da una decisione assurda che lo ha relegato nelleposizioni della ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...... è stata presa - si legge nel post - dalle guide alpine che hanno monitorato la situazione giorno per giorno e, preso atto delle condizioni particolarmente delicate di questesettimane causate ..."La decisione, non certo facile dopo due anni di pandemia, è stata presa - si legge nel post - dalle guide alpine che hanno monitorato la situazione giorno per giorno e, preso atto delle condizioni ...Presso il Centro Sociale “Le Castella”, a Cisterna di Latina (LT), si terrà il convegno sul Bullismo e il Cyberbullismo organizzato dall’Associazione Osservatorio Violenza e Suicidio il cui Presidente ...