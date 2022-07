SBK, ecco gli orari TV di Sky e TV8 del round di Most 2022 (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo fine settimana lo spettacolo della Superbike si terrà in Repubblica Ceca, sul tracciato di Most, dove riprenderà l'accesa lotta al titolo tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu. Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 25 luglio 2022) Questo fine settimana lo spettacolo della Superbike si terrà in Repubblica Ceca, sul tracciato di, dove riprenderà l'accesa lotta al titolo tra Alvaro Bautista, Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu.

motosprint : #CZEWorldSBK La SBK torna in azione in Repubblica Ceca. Ecco gli orari del weekend ?? - gponedotcom : Le derivate sbarcano in Repubblica Ceca per l'ultimo appuntamento prima della pausa estiva: ecco la programmazione… - fmimolise : SBK 2022. Qui è dove vi diciamo dove correrà Jonathan Rea nei prossimi due anni: Ecco dove Jonny resterà per i pros… - motosprint : Come si troverebbe #Razgatlioglu in #MotoGP? Ecco cosa ne pensate ?? - Reemul64 : RT @Motorsport_IT: #WorldSBK | Ecco le più belle immagini del round di Donington, in cui Toprak Razgatlioglu ha conquistato la sua prima tr… -