CalcioNews24 : #Sampdoria al lavoro per il difensore argentino ?? - Ravaglismo : Non solo Bryan #Gil. Un altro esubero del #Totthenam che piace alla #Sampdoria è Joe #Rondon. -

Calcio News 24

Commenta per primo In questi giorni è piuttosto caldo l'asse tra Genova e l'Inghilterra, in particolare Londra. La dirigenza dellaha fitti contatti con Fabio Paratici, uomo mercato del Tottenham , per ottenere in prestito Bryan Gil , ma lo spagnolo non è l'unico obiettivo blucerchiato. Nel mirino doriano sarebbe ...Commenta per primo In questi giorni è piuttosto caldo l'asse tra Genova e l'Inghilterra, in particolare Londra. La dirigenza dellaha fitti contatti con Fabio Paratici, uomo mercato del Tottenham , per ottenere in prestito Bryan Gil , ma lo spagnolo non è l'unico obiettivo blucerchiato. Nel mirino doriano sarebbe ... Rondon Sampdoria, dialoghi in corso: si cerca la quadra sul prestito Rondon Sampdoria, dialoghi in corso con il Tottenham. I blucerchiati cercano la quadra sulla formula per l’affare Il futuro di Joe Rodon sarà lontano dal Tottenham. Il difensore classe ’97 è sceso nel ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...