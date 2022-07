Ricondizionare in modo ibrido e anche nel b2b

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 25 luglio 2022) Alessandro Palmisano, ceo di TrenDevice – società quotata e tra i principali player italiani nell’economia circolare, attiva da circa un decennio nel settore del ricondizionamento di prodotti hi-tech di fascia alta – ci spiega come si è evoluto il modello di business dell’azienda e in funzione di quali fattori, proprio nell’ultimo biennio. L’ultima tendenza? Aziende clienti che noleggiano (in deduzione) per eventi business. E intanto, nel primo trimestre, TrenDevice tocca ricavi che crescono del 147% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e aumentail suo contributo ambientale (con 647 tonnellate stimate di CO2 non immesse nell’ambiente in crescita dell’85% sullo stesso periodo 2021) Partiamo dal passaggio dal modello di business iniziale a quello che ha messo in campo gli store fisici: quali sono le ragioni di questo cambio? «Siamo partiti nel 2013 ...