Pomezia a Sanremo Rock | il cantautore pometino Fabrizio Servidio vince e accede alle finali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 25 luglio 2022) Chi l’ha detto che i treni passano una volta sola? Il treno perpassa ogni anno ee? riuscito a prenderlo gia? per ben due volte e, questa volta, il treno l’ha portato dritto drittoDifatti, in rappresentanza per il Lazio, ha passato leregionali svoltesi nella serata del 23 Luglio,ndo cosi?nazionali che si svolgeranno dal 5 al 9 Settembre 2022 al Casinò di, con lassima il 10 Settembre presso il Teatro Ariston, il maestoso palco noto al grande pubblico per l’annuale Festival. Ma...