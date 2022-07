Napoli, senti Bargiggia:"Si insiste per Raspadori, ma il suo arrivo escluderebbe..." (Di lunedì 25 luglio 2022) Poche ore fa è apparso un Tweet di Paolo Bargiggia per quanto riguarda l'attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori che piace molto al Napoli. Ecco le parole del giornalista:“Continuano i contatti... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) Poche ore fa è apparso un Tweet di Paoloper quanto riguarda l'attaccante del Sassuolo Giacomoche piace molto al. Ecco le parole del giornalista:“Continuano i contatti...

Pall_Gonfiato : #Napoli, senti #Bargiggia per #Raspadori del #Sassuolo - IgnazioGrazioso : @SNAPOLI24 @manu67915486 @SpudFNVPN senti, se non capisci l'italiano, allora il problema non è Meret o il Napoli Ti saluto. - erosazzurro : @WLT79 Hai senti Enzo ?? questi credono che il Napoli sia una Sampdoria o uno Spezia - Imperatore1963 : Se sentì parlare di trattative per #Raspadori, allora tra due giorni #Simeone sarà a #Napoli. #mercato #SSCNapoli - volanofarfalle : @sosconnessa senti elisa ho pianto per voi due su cdll a napoli quindi non credo ci sia nient’altro da dire, tvb spero di vederti?? -