Milanese | Carfagna via? Sono scelte personali

(Di lunedì 25 luglio 2022) di Erika Noschese Il centrodestra si presenterà unito alla prossima competizione elettorale e la leadership sarà decisa dal partito più votato, in caso di vittoria della coalizione. Lo ha confermato Guido, vice coordinatore regionale del partito. Nei prossimi giorni, i vertici regionali e nazionali del centrodestra si incontreranno per discutere dell’immediata scadenza elettorale e i nomi da mettere in campo. L’importante, in questa fase, sarà capire chi resta nel partito e chi, invece, seguirà la strada dei parlamentari che hanno scelto di allontanarsi dopo il mancato voto di fiducia al governo Draghi e le conseguenti dimissioni. Onorevole, il prossimo 25 settembre si tornerà al voto per le Politiche ma Forza Italia inizia a perdere pezzi importanti: dopo l’addio dei ministro Gelmini e Brunetta ci sarebbe una presa di posizione anche da parte della ministra ...