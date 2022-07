Michael Schumacher, la moglie scoppia in lacrime: fans senza parole (Di lunedì 25 luglio 2022) Michael Schumacher è un ex pilota automobilistico tedesco. È considerato uno dei migliori piloti di tutti i tempi in Formula 1. Insieme a Lewis Hamilton è il più vincente nella storia della Formula 1 con 7 titoli mondiali. Il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Ora dopo l’incidente Schumi vive a Maiorca, continuando ad essere assistito 24 ore su 24, con pochissime persone ammesse al suo cospetto oltre alla moglie e ai due figli. In questi giorni sua moglie è stata immortalata in lacrime ad un evento: ecco cos’è successo.



