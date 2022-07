Messaggi di morte ai passeggeri: il brutto scherzo che ha fatto ritardare un volo a Fiumicino (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono stati attimi di vero panico quelli vissuti dai 147 passeggeri a boro dell’aereo di linea del volo VY1367 in partenza da Fiumicino e diretto ad Alicante, in Spagna. Sui loro cellulari sono arrivati, infatti, Messaggi di morte e immagini terrificanti. LEGGI ANCHE > Il Messaggio di Anonymous all’Italia: «Su Killnet eccessivo allarmismo dei media» Paura su un aereo a Fiumicino: Messaggi di morte ai passeggeri Il comandante del volo ha deciso così di rinviare la partenza del volo in attesa dell’arrivo della polizia di Frontiera dell’aeroporto di Fiumicino. I Messaggi erano in Amarico, la lingua ufficiale dell’Etiopia, e contenevano minacce ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 25 luglio 2022) Sono stati attimi di vero panico quelli vissuti dai 147a boro dell’aereo di linea delVY1367 in partenza dae diretto ad Alicante, in Spagna. Sui loro cellulari sono arrivati, infatti,die immagini terrificanti. LEGGI ANCHE > Ilo di Anonymous all’Italia: «Su Killnet eccessivo allarmismo dei media» Paura su un aereo adiaiIl comandante delha deciso così di rinviare la partenza delin attesa dell’arrivo della polizia di Frontiera dell’aeroporto di. Ierano in Amarico, la lingua ufficiale dell’Etiopia, e contenevano minacce ...

