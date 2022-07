Lucia Annunziata nel mirino dei social per la battuta infelice a Brunetta: 'Ha gli occhi azzurri delle razze superiori' (Di lunedì 25 luglio 2022) Lucia Annunziata è finita al centro di una vera e propria bufera social, a causa di un commento proferito durante l'intervista al ministro Renato Brunetta, che aveva denunciato la sofferenza patita ... Leggi su globalist (Di lunedì 25 luglio 2022)è finita al centro di una vera e propria bufera, a causa di un commento proferito durante l'intervista al ministro Renato, che aveva denunciato la sofferenza patita ...

GiovanniToti : Caro Renato, ti ho visto da Lucia Annunziata. Chapeau! Per me sei un gigante. Quando siamo d’accordo ma anche e sop… - EnricoLetta : Tra poco da Lucia Annunziata su @RaiTre - GuidoDeMartini : ?? LUCIA ANNUNZIATA: «BRUNETTA BASSO? Almeno ha gli occhi azzurri, come le RAZZE SUPERIORI». ?? MA che frase…???????????????? - mlpedo : RT @GuidoDeMartini: ?? LUCIA ANNUNZIATA: «BRUNETTA BASSO? Almeno ha gli occhi azzurri, come le RAZZE SUPERIORI». ?? MA che frase…???????????????? - sangermax : RT @BlobRai3: … Lucia Annunziata:'Però c’ha gli occhi azzurri lei… Una cosa ce l’ha… Delle razze superiori'. Una chiosa alla quale il titol… -