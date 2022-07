Inter, Gazzetta: “Abbondanza e dubbi per Inzaghi in una rosa piena” (Di lunedì 25 luglio 2022) Inter, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, la squadra Inter oggi ha davvero tanta Abbondanza in rosa e si dovranno fare le scelte giuste. “Attacco Il primo nodo è l’altro attacco, quello dietro Lukaku e Lautaro. È nei piedi e nella testa di due dei quattro giocatori che l’anno scorso hanno contribuito a rendere l’Inter il miglior reparto offensivo del torneo. Dzeko e Correa vanno (ri)caricati, questo è il punto. La gara di Lens ha messo in mostra la distanza abissale tra la Lu-La e quel che c’è dietro. Per Inzaghi non è un buon segnale. O meglio: non lo sarebbe, se la cosa si prolungasse a lungo, se accompagnasse la prossima stagione dell’Inter. Perché sarebbe un po’ come ricadere nello stesso errore dello scorso campionato, ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 25 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, la squadraoggi ha davvero tantaine si dovranno fare le scelte giuste. “Attacco Il primo nodo è l’altro attacco, quello dietro Lukaku e Lautaro. È nei piedi e nella testa di due dei quattro giocatori che l’anno scorso hanno contribuito a rendere l’il miglior reparto offensivo del torneo. Dzeko e Correa vanno (ri)caricati, questo è il punto. La gara di Lens ha messo in mostra la distanza abissale tra la Lu-La e quel che c’è dietro. Pernon è un buon segnale. O meglio: non lo sarebbe, se la cosa si prolungasse a lungo, se accompagnasse la prossima stagione dell’. Perché sarebbe un po’ come ricadere nello stesso errore dello scorso campionato, ...

Gazzetta_it : Intervista a Nicola Berti: 'Inter, Skriniar non si tocca. E se esce un big vado sotto la sede a protestare...'… - Gazzetta_it : L'#Inter ha deciso: #Skriniar rimane e può rinnovare - Gazzetta_it : L'Inter oltre Bremer: prende quota Demiral, e c’è una chiave per prenderlo #calciomercato - peppe937 : RT @marifcinter: #Bastoni alla #Gazzetta: “Mai avuto il minimo dubbio di lasciare l’Inter, qui ho tutto ciò che serve per stare bene ed esp… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Inter, Inzaghi si gode i primi sprazzi di Mkhitaryan: così il centrocampo non è più 'bloccato' -