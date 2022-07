Governo | Sondaggio SkyTg24 | per Draghi giudizio positivo del 57 | 5%

(Di lunedì 25 luglio 2022) Roma, 25 lug (Adnkronos) - Ilsul lavoro delguidato da Marioper il 57,5% degli italiani e il 50,7% ritiene che abbia fatto bene a dimettersi al venir meno della maggioranza di unità nazionale, anche se il 49,7% pensa che le elezioni anticipate siano un evento negativo per l'Italia (in particolare il 42% degli elettori di Lega e FI). E' quanto emerge dalrealizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky Tg24 diffuso oggi dal canale all news. Dalla rilevazione emerge inoltre chi siano stati, per gli italiani, i responsabili della crisi di(Giuseppe Conte per il 41,1%) e delle elezioni anticipate (Giuseppe Conte, per il 29%, Marioper il 17,2%, Matteo Salvini per l'11,1%). Per il ...

