Esami in cambio di sesso: condanna per il professore di Giurisprudenza (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva la condanna da parte del giudice di Napoli Maria Laura Ciollaro a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni, con l’interdizione dai pubblici uffici per il professore della facoltà di Giurisprudenza di Napoli, Angelo Scala. Il docente, coinvolto in un’indagine della Procura di Napoli, è accusato di diverse tipologie di reato quali concussione, induzione indebita e falso. Una ventina i casi complessivi con altrettanti studenti e studentesse. In alcuni casi, secondo gli inquirenti, il professore ha trascritto il verbale di esame con voto senza che questo fosse sostenuto, come riporta la Repubblica Napoli. Un linguaggio, quello utilizzato dal docente che – scrive il giudice – “appare piuttosto usuale nel suo trattare con gli studenti, uomini e donne, coinvolti nei fatti oggetto di indagine, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arriva lada parte del giudice di Napoli Maria Laura Ciollaro a 5 anni, 6 mesi e 20 giorni, con l’interdizione dai pubblici uffici per ildella facoltà didi Napoli, Angelo Scala. Il docente, coinvolto in un’indagine della Procura di Napoli, è accusato di diverse tipologie di reato quali concussione, induzione indebita e falso. Una ventina i casi complessivi con altrettanti studenti e studentesse. In alcuni casi, secondo gli inquirenti, ilha trascritto il verbale di esame con voto senza che questo fosse sostenuto, come riporta la Repubblica Napoli. Un linguaggio, quello utilizzato dal docente che – scrive il giudice – “appare piuttosto usuale nel suo trattare con gli studenti, uomini e donne, coinvolti nei fatti oggetto di indagine, ...

