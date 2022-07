Elezioni, Toti: Il centrodestra? Non so se esiste. Stanno insieme per paura di perdere, non per governare (Di lunedì 25 luglio 2022) “Non e’ scontato nulla, non so neanche se il centrodestra esiste, per ora ho visto una cena e un pranzo a Villa Grande, bellissima location che ha ispirato grandi film ma non grandi documenti politici”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti a margine di un incontro pubblico ribadisce che alle prossime Elezioni politiche il sostegno di Italia al Centro alla coalizione di centrodestra non e’ scontato. “Aspetto di conoscere con quale piattaforma il centrodestra intende governare questo Paese, con quali forze, con quali ruoli e con quale dignita’ alle idee liberali e popolari – sottolinea -. Dall’altra parte vedo una grande coalizione che sta cercando di mettersi insieme piu’ per la paura di ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 25 luglio 2022) “Non e’ scontato nulla, non so neanche se il, per ora ho visto una cena e un pranzo a Villa Grande, bellissima location che ha ispirato grandi film ma non grandi documenti politici”. Cosi’ il presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovannia margine di un incontro pubblico ribadisce che alle prossimepolitiche il sostegno di Italia al Centro alla coalizione dinon e’ scontato. “Aspetto di conoscere con quale piattaforma ilintendequesto Paese, con quali forze, con quali ruoli e con quale dignita’ alle idee liberali e popolari – sottolinea -. Dall’altra parte vedo una grande coalizione che sta cercando di mettersipiu’ per ladi ...

Adnkronos : #Brunetta prepara #listone da #Toti a #Speranza per portare avanti l'Agenda #Draghi - petergomezblog : Elezioni, rissa social tra Toti e Mulè. “Cercati un collegio, vah”. “Sei un Di Battista un po’ sovrappeso”. “Siamo… - Ettore_Rosato : “Noi in campo con chi ha sostenuto Draghi. Molte distanze con Pd. Sintonia con Calenda e Toti.” La mia intervista… - mariave92602485 : RT @mariamacina: Renzi «Se c'è un veto politico su di noi ne prendiamo atto. E dopo le elezioni ciascuno risponderà delle sue scelte. In… - ansa_liguria : Toti: non scontato mio appoggio a centrodestra, ma esiste? -