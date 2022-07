Così Google rende democratica l' arte

Leggi su panorama

(Di lunedì 25 luglio 2022) «L’incendio della cattedrale di Notre-Dame de Paris nell’aprile 2019 ci ha fatto capire come la tecnologia possa essere un aiuto concreto per la salvaguardia del nostro patrimonio artistico» spiega a Panorama Kate Lauterbach, project manager diArts & Culture. Pochi lo sanno, ma il motore di ricerca che clicchiamo quotidianamente ha già digitalizzato oltre sei milioni di opere esposte in duemila musei di 80 Paesi del mondo. E ogni giorno il numero aumenta. Poi ha dato in pasto le immagini a speciali algoritmi che trasformano il modo di fruire la cultura «ndola, ossia divertente, pop, accessibile a tutti e immortale». Si può attingere a tutto questo sapere con una app dallo smartphone o dal computer. Basta un clic. Provate a immaginare un museo che avreste sempre voluto visitare. Ecco, su Arts & Culture ...