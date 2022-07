Brambati, che bomba sull'Inter: "Zhang sta trattando la cessione del club" (Di lunedì 25 luglio 2022) L'ex calciatore e procuratore, Massimo Brambati, ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il programma radiofonico “Maracanà” ha parlato di svariati temi sganciando però una vera e... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 25 luglio 2022) L'ex calciatore e procuratore, Massimo, ai microfoni di Tutto Mercato Web Radio durante il programma radiofonico “Maracanà” ha parlato di svariati temi sganciando però una vera e...

Lautaro79772178 : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Massimo Brambati: «Un addetto ai lavori mi ha detto che Zhang è in trattativa per vendere l'#Inter» ?? htt… - Ricardovich_ : Porco dio son 5 anni che Brambati spara sta roba - r_corti : Spero che succeda davvero - provulusJFC : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Massimo Brambati: «Un addetto ai lavori mi ha detto che Zhang è in trattativa per vendere l'#Inter» ?? htt… - davide93714530 : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Massimo Brambati: «Un addetto ai lavori mi ha detto che Zhang è in trattativa per vendere l'#Inter» ?? htt… -