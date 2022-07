Bob Rafelson | regista di Cinque pezzi facili | morto a 89 anni

(Di lunedì 25 luglio 2022) Bobdi, creatore dei Monkees, produttore di Il postino suona sempre due volte e Easy Rider, èa 89nella sua casa di Aspen, Colorado. Bob, produttore e scrittore, autore die co-creatore dei Monkees, èsabato sera nella sua casa di Aspen, Colorado. Aveva 89. La morte diè stata confermata dalla sua ex assistente personale, Jolene Wolff, che ha lavorato per la casa di produzione di, la Marmont Productions. Wolff ha dichiarato chepacificamente, circondato ...

