Valentina Vignali, bikini minuscolo e ‘posteriore’ da paura: di spalle incanta (Di domenica 24 luglio 2022) Dentro l’acqua a Ibiza Valentina Vignali è un vero spettacolo, il costume che indossa è striminzito e mette in bella mostra le sue ‘pesche’ da sogno Valentina Vignali torna ad infiammare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 24 luglio 2022) Dentro l’acqua a Ibizaè un vero spettacolo, il costume che indossa è striminzito e mette in bella mostra le sue ‘pesche’ da sognotorna ad infiammare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

zazoomblog : Valentina Vignali topless e lato B mozzafiato da Ibiza: “Tutta la vita così” - #Valentina #Vignali #topless - Seghinho3 : Chiedo rapporto agli amanti dei piedi. Visto che abbiamo assodato che una donna è tale fino al 38 e mezzo come la m… - zazoomblog : Valentina Vignali tacchi vertiginosi e gonna veramente mini “Stacco di gamba che è un sogno!” FOTO - #Valentina… - rewolfnus10 : Valentina vignali che usa il costume che andava di moda 6 anni fa, io non l avevo mai avuto era orrendo non ditemi che tornerà - nocchi_rita : RT @Anna38175697: Stupenda ???? #zengavó #RosalindaCannavo grazie Valentina Vignali ???? -