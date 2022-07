Usa, la crisi del fiume Colorado tra siccità e cattive politiche di gestione: entro il 2022 stoccaggio dei bacini scenderà al 25% (Di domenica 24 luglio 2022) Il fiume Colorado è una fonte d’acqua fondamentale nel sud-ovest degli Stati Uniti, ma negli ultimi decenni tutto il bacino sta subendo una profonda crisi di approvvigionamento idrico, riconducibile alle condizioni persistenti di siccità e a una serie di cattive politiche di gestione dell’acqua. A esaminare cause e possibili soluzioni di questa problematica uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Center for Colorado River Studies presso la Utah State University, della Colorado State University e dell’Università di Oxford. Il gruppo di ricerca, guidato da Kevin Wheeler, ha evidenziato che per far fronte alle difficoltà esistenti sarà necessario agire drasticamente in modo da prevenire ulteriori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) Ilè una fonte d’acqua fondamentale nel sud-ovest degli Stati Uniti, ma negli ultimi decenni tutto il bacino sta subendo una profondadi approvvigionamento idrico, riconducibile alle condizioni persistenti die a una serie dididell’acqua. A esaminare cause e possibili soluzioni di questa problematica uno studio, pubblicato sulla rivista Science, condotto dagli scienziati del Center forRiver Studies presso la Utah State University, dellaState University e dell’Università di Oxford. Il gruppo di ricerca, guidato da Kevin Wheeler, ha evidenziato che per far fronte alle difficoltà esistenti sarà necessario agire drasticamente in modo da prevenire ulteriori ...

