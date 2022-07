Si tuffa in acqua per salvare il figlio, 52enne inglese annega nel lago di Garda (Di domenica 24 luglio 2022) commenta Si è tuffato nel lago di Garda per aiutare il figlio 14enne in difficoltà, ma non è più riemerso dalle acque. Aran Chada, 52enne inglese, è ancora ufficialmente disperso dopo due giorni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 24 luglio 2022) commenta Si èto neldiper aiutare il14enne in difficoltà, ma non è più riemerso dalle acque. Aran Chada,, è ancora ufficialmente disperso dopo due giorni di ...

