Papa Francesco vola in Canada per scusarsi con i popoli indigeni per gli abusi commessi nelle scuole cattoliche (Di domenica 24 luglio 2022) Papa Francesco è arrivato in Canada per un viaggio pastorale, durante il quale si scuserà con i popoli indigeni per gli abusi commessi nelle scuole residenziali cattoliche. Prima del viaggio, il Pontefice aveva scritto su Twitter: «Cari fratelli e sorelle del Canada, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che con la grazia di Dio, il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso. Per favore, accompagnatemi con la preghiera». Ad attenderlo all’arrivo all’aeroporto di Edmonton, in Alberta, erano presenti il primo ministro Justin Trudeau, la governatrice generale del Canada Mary May Simon, e i rappresentanti delle ... Leggi su open.online (Di domenica 24 luglio 2022)è arrivato inper un viaggio pastorale, durante il quale si scuserà con iper gliresidenziali. Prima del viaggio, il Pontefice aveva scritto su Twitter: «Cari fratelli e sorelle del, vengo tra voi per incontrare le popolazioni indigene. Spero che con la grazia di Dio, il mio pellegrinaggio penitenziale possa contribuire al cammino di riconciliazione già intrapreso. Per favore, accompagnatemi con la preghiera». Ad attenderlo all’arrivo all’aeroporto di Edmonton, in Alberta, erano presenti il primo ministro Justin Trudeau, la governatrice generale delMary May Simon, e i rappresentanti delle ...

