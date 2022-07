Musetti vince ad Amburgo: il "fenomeno" Alcaraz battuto 6-4, 6-7, 6-4. Prima vittoria del tennista azzurro in carriera (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzo Musetti ha vinto il primo titolo Atp della sua carriera, battendo nella finale del torneo di Amburgo, sulla terra rossa, lo spagnolo Carlos Alcaraz: 6-4 6-7 6-4 il punteggio in favore del... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 24 luglio 2022) Lorenzoha vinto il primo titolo Atp della sua, battendo nella finale del torneo di, sulla terra rossa, lo spagnolo Carlos: 6-4 6-7 6-4 il punteggio in favore del...

Eurosport_IT : LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen - Eurosport_IT : M-E-R-A-V-I-G-L-I-O-S-O #Musetti! #HamburgOpen - ItaliaTeam_it : MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenz… - bolisab : RT @Eurosport_IT: LORENZOOOOOOOOO! #Musetti batte Alcaraz per 6-4 6-7(6) 6-4 e vince il suo primo titolo ATP!?????? #HamburgOpen https://t.c… - Larcam4 : RT @GeorgeSpalluto: Poteva vincerla comodamente in 2 set. E invece la vince così e ci fa godere 10 mila volte di più. STRAORDINARIO MUSETTI -