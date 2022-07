Il duo Travaglio-Lucarelli fa flop | fallimentare quiz sul Nove | prove di propaganda grillina malriuscita

(Di domenica 24 luglio 2022) Il duofanel nuovopolitico confezionato per loro sul Canale. Al suo esordio Carta Canta ha registrato 252.000 spettatori (picco di 310.000) e il 2,5% share. Anche sui sociali i giudizi sono stati molto tiepidi, nonostante alle spalle deldi politica vi sia una macchina niente male, dal Il Fatto quotidiano, allache sui social sposta valanche di follower. Del resto, quel po’ che si è visto nella prima puntata è imbarazzante.sembrano molto ingessati. Lei fa da “notaio” della bontà delle risposte date dai concorrenti. Nulla a che vedere con la verve polemica che può sfoderare a “Ballando”. Un ruolo molto in sordina per una che ama essere ...

IesuAnna : RT @Frances59546252: Mentre putin ride,apprezza il duo berlusca,Travaglio x il servizio reso; è una vergogna che il caimano condannato ai s… - Frances59546252 : Mentre putin ride,apprezza il duo berlusca,Travaglio x il servizio reso; è una vergogna che il caimano condannato a… - MPBucchioni : Il duo Conte-Travaglio è diventato un trio: si è unita Maddalena Oliva, sempre sotto l'etichetta del Fatto. Per par… - antoine976 : @lageloni capolavoro tattico del duo Travaglio-Conte, per fortuna uno dei due (l'avvocato) si eclisserà dalla pubblica scena. - ZiettoB : Mi sono fermato a 'Il duo Conte-Travaglio'. Siete ridicoli. #crisidigoverno #Conte -

L'HuffPost

Palazzo Reale SummerFest - Calendario eventi Mercoledì 29 giugno: Marcoin 'Il Conticidio ... BNKR44 in 'Summer Tour'; Giovedì 14 luglio: Angelo Branduardi in 'Camminando camminando in'; ...Palazzo Reale SummerFest - Calendario eventi Mercoledì 29 giugno Marcoin 'Il Conticidio ...luglio BNKR44 in 'Summer Tour' Giovedì 14 luglio Angelo Branduardi in "Camminando camminando in"... Le vere ragioni dietro la crisi di Governo Il duo Conte-Travaglio sta provocando la crisi in primo luogo per un meschino spirito di rivalsa e di vendetta per la sostituzione alla presidenza del ...