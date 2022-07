Gstaad, Berrettini si arrende in finale: Ruud vince in rimonta (Di domenica 24 luglio 2022) Gstaad (SVIZZERA) - Nulla da fare per Matteo Berrettini , sconfitto in finale sulla terra rossa di Gstaad allo " Swiss Open Gstaad ", Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato alla Roy Emerson Arena ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 24 luglio 2022)(SVIZZERA) - Nulla da fare per Matteo, sconfitto insulla terra rossa diallo " Swiss Open", Atp 250 da 534.555 euro che si è disputato alla Roy Emerson Arena ...

Eurosport_IT : FINALEEEE ???????? Berrettini batte Thiem in due set e vola in finale degli Swiss Open di Gstaad dove affronterà uno t… - Eurosport_IT : Due azzurri del tennis in finale! ?? ?? Matteo Berrettini ??? ATP 250 Gstaad ???? ?? Lorenzo Musetti ??? ATP 500 Ambur… - FiorinoLuca : E con questa sono 12 vittorie di fila, 11 finali a livello ATP in carriera in 4 anni e zero sconfitte a Gstaad in d… - FernandAntonino : Berrettini sconfitto da Ruud 1-2. #tennis #sport #gstaad #berrettini - DarioPuppo : Peccato perché #Berrettini sembrava avere il match alla sua portata, contro il finalista di Parigi! Molto bravo… -