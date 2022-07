Finale staffetta 4x400m femminile con l’Italia stanotte in tv: orario, diretta tv in chiaro e streaming mondiali atletica Eugene 2022 (Di domenica 24 luglio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta la Finale della staffetta 4x400m femminile, valida per i mondiali di atletica 2022 in corso a Eugene. La gara sarà l’ultima di questa rassegna iridata, e vedrà la partecipazione anche della squadra italiana, composta da Anna Polinari, Ayomide Temilade Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione. La gara è programmata alle ore 04:50 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio, con l’evento che verrà trasmesso in chiaro sui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che in streaming rispettivamente su Raiplay, Sky Go e Now Tv. ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) L’e le indicazioni per vedere inladella, valida per idiin corso a. La gara sarà l’ultima di questa rassegna iridata, e vedrà la partecipazione anche della squadra italiana, composta da Anna Polinari, Ayomide Temilade Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione. La gara è programmata alle ore 04:50 della notte tra domenica 24 e lunedì 25 luglio, con l’evento che verrà trasmesso insui canali Rai oppure via satellite su Sky Sport Arena, oltre che inrispettivamente su Raiplay, Sky Go e Now Tv. ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO IL PROGRAMMA COMPLETO SportFace.

