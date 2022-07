Dossi lungomare | anche il capo dei vigili boccia Tringali

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 24 luglio 2022) di Monica De Santis Dal due febbraio del 2021, Rosario Battipaglia è il comandante della polizia municipale di Salerno. Ad un anno e sei mesi dalla nomina, traccia un punto sul suo mandato e sul lavoro che quotidianamente lui ed i suoi uomini svolgono, con non poche difficoltà sul territorio cittadino… “Senza dubbio ci sono delle criticità a livello di personale. In tutta Italia, le forze dell’ordine, soffrono la carenza di personale e Salerno non è da meno. Purtroppo questo i cittadini non lo possono sapere e da qui nascono di conseguenza le critiche, a volte distruttive che ci vengono mosse. In relazione alle unitàla polizia municipale ha non poche carenze e a queste si deve aggiungere la problematica legata al personale attualmente in servizio. I miei uomini hanno un’età media molto avanzata, stiamo parlando di un età media che va fra i 57 e 58 anni. Questo ...