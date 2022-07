autosprint : #Domenicali rassicura #Leclerc: 'Charles ha dimostrato una grande dignità'??? -

Anche i grandi campioni sbagliano, e ammettono i propri errori. L'importante è rialzarsi subito e non arrendersi. Stefano, il CEO della Formula 1, incoraggia Charles Leclerc dopo il clamoroso ko che lo ha portato al ritiro del GP di Francia , proprio quando era al comando della gara. Andare al muro dopo ..."La squadra è compatta e il clima positivo",comunque Claudio, l'ad del team di Borgo Panigale, intervistato nella giornata di ieri dai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Una ... Domenicali, ad Ducati: “Bagnaia è quasi da Mondiale”/ “2023 Ecco come sarà il team” Il CEO della Formula 1 ha voluto incoraggiare il monegasco della Ferrari dopo il ritiro nel GP di Francia, che è anche il terzo ko stagionale ...di Federico Bobbi'Maretta' in casa Ternana, o presunta tale. In un caldo mercoledì pomeriggio di luglio, durante il consueto allenamento delle 18.00, ci sarebbero state delle 'frizioni' tra l'allenato ...