Colpo Juve, l’ex guardalinee Maggiani in società: fece infuriare il Catania – VIDEO (Di domenica 24 luglio 2022) La Juventus amplia l’organigramma e inserisce l’ex guardalinee Luca Maggiani come Club Refree Manager. In un comunicato ufficiale il club bianconero fa sapere: “La Juventus introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”. Il nome di Maggiani accostato alla Juve non è nuovo, anche se per vicende diverse. Quando ancora Maggiani faceva di mestiere il guardalinee annullò un gol regolare a Bergessio segnato proprio contro la Juventus. Lo stesso Maggiani all’Ansa disse: “Sono sereno, molto sereno. Può capitare di sbagliare e capiterà ... Leggi su napolipiu (Di domenica 24 luglio 2022) Lantus amplia l’organigramma e inserisceLucacome Club Refree Manager. In un comunicato ufficiale il club bianconero fa sapere: “Lantus introduce all’interno del proprio staff una persona specializzata, che ha appena concluso il primo corso proposto dalla FIGC per tale figura, che svilupperà un progetto formativo a 360° dalle Prime Squadre alle Giovanili”. Il nome diaccostato allanon è nuovo, anche se per vicende diverse. Quando ancorafaceva di mestiere ilannullò un gol regolare a Bergessio segnato proprio contro lantus. Lo stessoall’Ansa disse: “Sono sereno, molto sereno. Può capitare di sbagliare e capiterà ...

FBiasin : 40+7 milioni per #Bremer sono tanti, ma la #Juve ne ha appena incassati 70+10. Ergo: - Scambia #DeLigt con… - Gazzetta_it : Oggi in #primapagina il grande colpo della #Roma: arriva #Dybala! Spinta Juve per #Bremer - infoitsport : Doppio addio e colpo Ronaldo: la Juve lo ‘finanzia’ così - ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Juventus, #Bremer non chiude a #PauTorres: #Agnelli accontenta il Villarreal e chiude un altro colpo! LE CIFRE ? https:… - JuventusUn : #Juventus, #Bremer non chiude a #PauTorres: #Agnelli accontenta il Villarreal e chiude un altro colpo! LE CIFRE ?… -