Classifica Mondiale piloti F1 2022: Charles Leclerc a -63 da Verstappen (Di domenica 24 luglio 2022) Classifica Mondiale piloti F1 2022 1. Max Verstappen (Red Bull) 233 2. Charles Leclerc (Ferrari) 170 3. Sergio Perez (Red Bull) 163 4. Carlos Sainz (Ferrari) 144 5. George Russell (Mercedes) 143 6. Lewis Hamilton (Mercedes) 127 7. Lando Norris (McLaren) 70 8. Esteban Ocon (Alpine) 56 9. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 46 10. Fernando Alonso (Alpine) 37 11. Kevin Magnussen (Haas) 22 12. Daniel Ricciardo (McLaren) 19 13. Pierre Gasly (AlphaTauri) 16 14. Sebastian Vettel (Aston Martin) 15 15. Mick Schumacher (Haas) 12 16. Yuki Tsunoda (AlphaTauri) 11 17. Zhou Guanyu (Alfa Romeo) 5 18. Lance Stroll (Aston Martin) 4 19. Alexander Albon (Williams) 3 20. Nico Hulkenberg (Aston Martin) 0 21. Nicholas Latifi (Williams) 0 Foto: LiveMedia/Antonin Vincent/DPPI

dusanxfc : chissà mo la classifica mondiale ahahahahaha - FormulaPassion : #F1 | Red Bull a +82 sulla Ferrari in classifica costruttori. Mercedes si avvicina al secondo posto della Scuderia… - pazzamentejuve : inutile ribadire settimana che se non fosse per le cazzate del muretto, la SFIGA DIVINA e qualche cazzata del singo… - FormulaPassion : #F1 | In classifica piloti è fuga di Max Verstappen, a +63 su Charles Leclerc #FrenchGrandPrix #FrenchGP - daga_la : Tanta amarezza per una f1-75 che ha dimostrato di essere molto molto veloce, una prestazione pazzesca per #Sainz Og… -