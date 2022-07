Carnevali: «Serie A deve svoltare. Superlega? Magari con Uefa ci si arriverà» (Di domenica 24 luglio 2022) «Il Sassuolo oggi è un modello di calcio sostenibile, qualcuno ci considera un’anomalia del sistema. Difficilmente adattabile a una big? Non ne sono convinto. È chiaro che a Sassuolo ci sono le condizioni ideali per far giocare, sbagliare anche e maturare i giovani, ma allo sviluppo del talento noi abbiniamo da sempre l’obbligo della competitività». Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 24 luglio 2022) «Il Sassuolo oggi è un modello di calcio sostenibile, qualcuno ci considera un’anomalia del sistema. Difficilmente adattabile a una big? Non ne sono convinto. È chiaro che a Sassuolo ci sono le condizioni ideali per far giocare, sbagliare anche e maturare i giovani, ma allo sviluppo del talento noi abbiniamo da sempre l’obbligo della competitività». Calcio e Finanza.

CalcioFinanza : Carnevali: «Il Sassuolo un modello di sostenibilità, ma la Lega Serie A deve svoltare. Superlega? Magari ci si arr… - napolista : #Carnevali: «Casini ha idee giuste, ma in #SerieA occorre mettere fine ai piccoli potentati» Al CorSport: «… - GoalItalia : Giovanni Carnevali ‘legge’ il mercato di Serie A: “La Juve quella che è migliorata di più, Inter alla pari se non p… - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Carnevali ufficializza le cifre di Scamacca al West Ham: '36 più 6 e 10% di rivendita' - zazoomblog : Carnevali esclusivo: Il Sassuolo indica la via alla Serie A. Cosa penso di Lega e Superlega - #Carnevali… -