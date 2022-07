Calciomercato Napoli, gli azzurri si inseriscono a sorpresa per l’attaccante! (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo l’addio di Dries Mertens, il Napoli ha bisogno di rinnovare il reparto offensivo. Sono ore frenetiche per la dirigenza azzurra nel tentativo di sostituire il miglior marcatore della storia azzurra. Nelle scorse ore, Giacomo Raspadori sembrava essere il primo obiettivo per gli azzurri, ma pare che la pista si sia raffreddata. Giuntoli, sempre attivo sul mercato, ha individuato un nuovo profilo che potrebbe rientrare nei parametri del Napoli. Mercato Napoli Pinamonti (Getty Images) Si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli in prestito. Pinamonti ha disputato un’ottima stagione condita anche dalla rete contro il Napoli nella clamorosa sconfitta per 3-2 contro i toscani. Secondo quanto riportato da ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 24 luglio 2022) Dopo l’addio di Dries Mertens, ilha bisogno di rinnovare il reparto offensivo. Sono ore frenetiche per la dirigenza azzurra nel tentativo di sostituire il miglior marcatore della storia azzurra. Nelle scorse ore, Giacomo Raspadori sembrava essere il primo obiettivo per gli, ma pare che la pista si sia raffreddata. Giuntoli, sempre attivo sul mercato, ha individuato un nuovo profilo che potrebbe rientrare nei parametri del. MercatoPinamonti (Getty Images) Si tratta di Andrea Pinamonti, attaccante di proprietà dell’Inter, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Empoli in prestito. Pinamonti ha disputato un’ottima stagione condita anche dalla rete contro ilnella clamorosa sconfitta per 3-2 contro i toscani. Secondo quanto riportato da ...

