Alessia Pifferi, quando la mamma diventa il diavolo (Di domenica 24 luglio 2022) Alessia Pifferi, 37 anni, di Milano Al pm milanese Francesco De Tommasi che l'ha interrogata Alessia Pifferi, 37 anni il prossimo agosto, ha risposto di essere pienamente consapevole del fatto che la sua bimba di appena 18 mesi, Diana, avrebbe potuto morire a causa di un abbandono protrattosi addirittura per sei giorni. Il viso della donna non tradiva neppure l'ombra di un recondito turbamento né il germe di un pentimento o l'embrione di un rimorso o - che so io - di un rimpianto. Neppure una lacrima ella ha versato mentre ricostruiva quello che ha compiuto dalla sera di giovedì 14 luglio al mattino di mercoledì 20, quando è rientrata nel bilocale sito nella periferia di Milano, dove, in una spartana culla da campeggio divenuta - si ignora esattamente quando un letto di morte e una ...

