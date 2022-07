Alessia Pifferi | Diana sola in casa tutti i fine settimana Quei segnali d’allarme che nessuno ha colto

crlggg : Solo Alessia Pifferi riesce a far più schifo della nostra classe politica. - MissMar16662447 : RT @carovana12: Alessia Pifferi, 37 anni, single, una bimba di 18 mesi e amante ke vive lontano. Ke fa? Lascia la bimba con 1 biberon e 1 s… - infoitinterno : Alessia Pifferi, i sospetti sulle benzodiazepine nel latte di Diana - infoitinterno : Sono una buona mamma: così Alessia Pifferi, che ha fatto morire di stenti la figlia, ai poliziotti - bizcommunityit : Alessia Pifferi, i sospetti sulle benzodiazepine nel latte di Diana -

resta in carcere. Lo ha deciso il Giudice per le Indagini Preliminari di Milano, che ha convalidato il fermo e disposto la custodia cautelare in carcere per la donna accusata di ...Leffe, Bergamo -'diceva di essere una psicologa infantile e di saperci fare con i bambini' quando era a Leffe, il paese della provincia di Bergamo dove vive l'attuale compagno e dove lei è andata la ...Diana lasciata morire di stenti. Cosa ci dice dell’essere madri DI ALESSANDRA MINELLO* 24 LUGLIO 2022 Abbiamo sempre dato ...Benzodiazepine nel latte: è questo il passaggio su cui si indaga nella tragedia di Diana, la bambina morta a Milano dopo essere stata abbandonata dalla madre, Alessia Pifferi. La 36enne ora è in ere p ...