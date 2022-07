55 borse di studio per avvicinare donne siciliane senza lavoro al coding (Di domenica 24 luglio 2022) In Italia la professione di sviluppatore è la seconda più cercata e tra le più retribuite, ma solo il 31,7% delle donne lavora in ambito ICT. Con l’obiettivo di chiudere il divario di genere riferito alla tecnologia e di combattere la disoccupazione femminile, le più importanti tech company tra cui Bending Spoons, Musement, Translated, Docebo e non solo, hanno contribuito al finanziamento di 55 borse di studio per formare programmatrici con coding Women Sicily, il volto femminile dei coding Bootcamp di Edgemony che ha consentito all’85% delle alunne di trovare impiego dal 2021 a oggi. (Getty Images) Leggi anche › Talent Garden: nuove borse di studio per master digital ... Leggi su iodonna (Di domenica 24 luglio 2022) In Italia la professione di sviluppatore è la seconda più cercata e tra le più retribuite, ma solo il 31,7% dellelavora in ambito ICT. Con l’obiettivo di chiudere il divario di genere riferito alla tecnologia e di combattere la disoccupazione femminile, le più importanti tech company tra cui Bending Spoons, Musement, Translated, Docebo e non solo, hanno contribuito al finanziamento di 55diper formare programmatrici conWomen Sicily, il volto femminile deiBootcamp di Edgemony che ha consentito all’85% delle alunne di trovare impiego dal 2021 a oggi. (Getty Images) Leggi anche › Talent Garden: nuovediper master digital ...

