Varese: donna trovata morta in casa (Di sabato 23 luglio 2022) Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di un'abitazione di Malmate, comune in provincia di Varese (Lombardia). Sono state subito avviate le indagini per far luce sulla tragedia e, in base alle prime notizie emerse, la vittima presentava i segni di chi ha subito un'aggressione. A trovare il corpo della vittima della settantenne sarebbe stato il figlio, nella serata del 22 luglio 2022. Le indagini dei Carabinieri Sui fatti il lavoro investigativo è svolto dai Carabinieri. Secondo quanto riportato da SkyTg24 la donna avrebbe ricevuto dei colpi ripetuti. Tra le ipotesi c'è quella che possa essersi trattato di una rapina, poi forse degenerata nell'uccisione della settantenne. La donna, che era vedova, potrebbe aver aperto la porta a colui il quale l'avrebbe uccisa. L'ingresso dell'abitazione, infatti, non ...

