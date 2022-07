"Uno stupido...". Tremonti, definitiva condanna su Draghi: parole di ghiaccio (Di sabato 23 luglio 2022) Giulio Tremonti ha un vecchio conto in sospeso con Draghi. E risale a quando, nel 2011, lui era ministro dell'Economia e l'altro presidente della Bce. Allora dopo un tot di anni il professore non esita a togliersi qualche pietruzza dalla scarpa. Andandoci giù pesante. E sostenendo che all'ex premier si può applicare la terza legge fondamentale della stupidità umana: «Uno stupido», dice Tremonti citando Carlo Cipolla, intervistato ad Omnibus, su La7, «provoca danni agli altri senza ottenere benefici per se stesso». E questo precetto si addice a Draghi. In particolare al suo intervento davanti ai senatori mercoledì scorso. Quando SuperMario ha sostenuto che «sono gli italiani», e non i partiti rappresentati in Parlamento, ad avergli chiesto di andare avanti. «Oggettivamente», spiega ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 23 luglio 2022) Giulioha un vecchio conto in sospeso con. E risale a quando, nel 2011, lui era ministro dell'Economia e l'altro presidente della Bce. Allora dopo un tot di anni il professore non esita a togliersi qualche pietruzza dalla scarpa. Andandoci giù pesante. E sostenendo che all'ex premier si può applicare la terza legge fondamentale della stupidità umana: «Uno», dicecitando Carlo Cipolla, intervistato ad Omnibus, su La7, «provoca danni agli altri senza ottenere benefici per se stesso». E questo precetto si addice a. In particolare al suo intervento davanti ai senatori mercoledì scorso. Quando SuperMario ha sostenuto che «sono gli italiani», e non i partiti rappresentati in Parlamento, ad avergli chiesto di andare avanti. «Oggettivamente», spiega ...

