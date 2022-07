Ucraina: Servizio emergenza, 'a Kharkiv bruciano 30 ettari di colture di grano' (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - Nell'ultimo giorno i soccorritori del dipartimento regionale di Kharkiv del Servizio di emergenza statale hanno effettuato 22 interventi, di cui 9 per estinguere incendi, 6 dei quali causati dai bombardamenti. "Gli incendi causati dai bombardamenti nemici si sono verificati nei distretti della regione di Bogodukhivskyi (3), Chuguyivskyi (2) e Kharkivskyi (1). Edifici residenziali privati ??e cortili, nonché un campo di grano su un'area di 30 ettari, sono andati in fiamme", riporta il Servizio stampa del Dipartimento per le situazioni di emergenza nella regione di Kharkiv, aggiungendo che, nel corso degli interventi, gli artificieri hanno eliminato 35 munizioni russe inesplose. Leggi su iltempo (Di sabato 23 luglio 2022) Kiev, 23 lug. (Adnkronos) - Nell'ultimo giorno i soccorritori del dipartimento regionale dideldistatale hanno effettuato 22 interventi, di cui 9 per estinguere incendi, 6 dei quali causati dai bombardamenti. "Gli incendi causati dai bombardamenti nemici si sono verificati nei distretti della regione di Bogodukhivskyi (3), Chuguyivskyi (2) eskyi (1). Edifici residenziali privati ??e cortili, nonché un campo disu un'area di 30, sono andati in fiamme", riporta ilstampa del Dipartimento per le situazioni dinella regione di, aggiungendo che, nel corso degli interventi, gli artificieri hanno eliminato 35 munizioni russe inesplose.

alex_orlowski : Parliamo di #CyberWar qui il servizio completo mai andato in onda (sembrerebbe per motivi di scaletta dovuti agli a… - Agenzia_Ansa : Zelensky ha annunciato il licenziamento di 28 funzionari del servizio di sicurezza dell'Ucraina #ANSA - vaticannews_it : “L’accoglienza al @bambinogesu è a 360 gradi, prendiamo in carico i bimbi malati ma anche le loro famiglie”, anche… - TV7Benevento : Ucraina: Servizio emergenza, 'a Kharkiv bruciano 30 ettari di colture di grano' - - Cri_Giordano : La guerra in #Ucraina ha riaperto il dibattito sul potenziamento militare in #Germania anche pensando a reintrodurr… -