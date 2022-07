Tutto quello che c’è di vero sulla storia di Meghan umiliata al ristorante (Di sabato 23 luglio 2022) Meghan Markle al ristorante si comporta da Principessa, e gli americani non hanno alcuna intenzione di stare a guardare. Ma è davvero andata così? Negli ultimi giorni ha fatto scalpore una notizia circolata su tutti i principali tabloid americani: mentre si trovavano a New York per il discorso di Harry alle Nazioni Unite, i Sussex L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 23 luglio 2022)Markle alsi comporta da Principessa, e gli americani non hanno alcuna intenzione di stare a guardare. Ma è davandata così? Negli ultimi giorni ha fatto scalpore una notizia circolata su tutti i principali tabloid americani: mentre si trovavano a New York per il discorso di Harry alle Nazioni Unite, i Sussex L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

NetflixIT : Una settimana di TSO e cinque improbabili compagni di stanza è quello che aspetta Daniele (Federico Cesari) al suo… - borghi_claudio : Vi anticipo che ci sono quattro persone a cui va dato merito di tutto. @matteosalvinimi @berlusconi @MolinariRik… - borghi_claudio : @987mies Se non hai capito che ero al tuo fianco, molto di più di chi, comodamente stando all'opposizione avrebbe v… - ALDO64892171 : @mollyfrancy Completamente d’accordo su tutto, ognuno può dire quello che vuole, se non sei d’accordo , puoi replic… - galli98giacomo : RT @lefrasidiosho: #Berlusconi 'Pianteremo un milione di alberi'. Mò sta in fissa co la legna. A lui je piace tutto quello finisce in -egna -