Tabellone Wta Varsavia 2022: Swiatek favorita assoluta, al via Cocciaretto e Paolini (Di sabato 23 luglio 2022) Il Tabellone principale del torneo Wta 250 di Varsavia 2022, in programma su terra rossa dal 25 al 31 luglio. Punterà a trionfare davanti al pubblico di casa Iga Swiatek, prima e assoluta favorita del torneo, che vede al via come seconda testa di serie Yulia Putintseva. Due le azzurre al via, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini: la marchigiana classe '01 affronterà la wild card Kubka, mentre la tennista toscana dovrà vedersela contro la svizzera Golubic. IL Tabellone COMPLETO (1) Swiatek vs Frech (Q) vs (Q)Cocciaretto vs (WC) Kubka Doi vs (5) Garcia (3) Sorribes Tormo vs Kovinic Burel vs SchmiedlovaPaolini vs Golubic Mladenovic vs (6) Bondar (8) Martic vs (WC) Falkowska (WC) ...

