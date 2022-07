Spinazzola | Dybala giocatore incredibile Mourinho trasparante e diretto | se non sei così non puoi vincere ovunque

(Di sabato 23 luglio 2022) L'esterno della Roma Leonardoè intervenuto in un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport affrontando diversi temi. Si parte da parole al miele per José:...

infoitsport : Spinazzola: “Tornerò tra i top del mondo. Con Dybala riusciremo ad alzare l’asticella” - infoitsport : Spinazzola: 'Dybala è uno che ti fa vincere le partite. Wijnaldum porterebbe qualità ed esperienza' - infoitsport : Roma, Spinazzola: 'Dybala giocatore incredibile. Possiamo alzare l'asticella e ci riusciremo' - AdornatoAntonio : RT @ilRomanistaweb: ??? #Spinazzola: 'Possiamo alzare l'asticella, e ci riusciremo' Il terzino sinistro di #Roma e Nazionale durante un'inte… - LaRomanBomber : RT @ASRomaPress: Leonardo Spinazzola discusses Dybala, Mourinho & more -

Poi, un commento sull'ex compagno alla Juve: "lo conosco bene, è un giocatore incredibile: ... Infine,ha parlato del suo rapporto con José Mourinho: "L'anno scorso mi ha dato una ...Leonardosi lecca i baffi pensando alla sua Roma, c'è probabilmente anche lui tra i 'nuovi acquisti' per la prossima stagione e alla Gazzetta il terzino dice Dopo un passaggio su('...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...