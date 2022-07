PSG, fine dell'alternanza Navas-Donnarumma. Galtier: 'Ho già scelto il mio numero 1' (Di sabato 23 luglio 2022) Christophe Galtier, tecnico del PSG, ha parlato dopo l'amichevole vinta contro l'Urawa: "Navas? Ha fatto delle parate importanti e... Leggi su calciomercato (Di sabato 23 luglio 2022) Christophe, tecnico del PSG, ha parlato dopo l'amichevole vinta contro l'Urawa: "? Ha fattoe parate importanti e...

Rudi57315501 : @battitomilan7 Si ma magari,probabilmente andrà alla fine ehhh...nn dico che viene da noi...ma è ridicolo che tutta… - FedZac : Volevo aggiungere - a scanso di equivoci - che se prendono un altro mi va più che bene. E che magari alla fine lo m… - MourinhoNews77 : RT @culturaromanist: ????????#Wijnaldum non è stato nemmeno convocato dal #PSG per l'amichevole contro l'Urawa Reds. La trattativa con l'#ASRom… - culturaromanist : ????????#Wijnaldum non è stato nemmeno convocato dal #PSG per l'amichevole contro l'Urawa Reds. La trattativa con l'… - AsinoLivornese : @tancredipalmeri Ma è scontato che Skriniar alla fine andrà al psg per 60 milioni. -