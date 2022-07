Napoli, Kim in chiusura: i dettagli dell’affare (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo la cessione di un colosso della difesa come Kalidou Koulibaly, il Napoli doveva farsi trovare pronto sul fronte acquisti, ed andare a rimpiazzarlo al più presto. In queste ore, il club partenopeo, sembra sempre più vicino a chiudere per il sostituto. Dopo settimane di trattative tra gli azzurri e i turchi del Fenerbache, pare si aspetti solamente l’ufficialità: Kim Min-Jae potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del Napoli, che andrebbe a pagare la sua clausola rescissoria del valore di 19,5 milioni di euro, permettendogli così di poter giocare, dalla prossima stagione, all’ombra del Vesuvio. Kim Min-Jae Fenerbache Come riportato tramite un post su Twitter da Nicolò Schira, il difensore coreano, classe 1996, firmerebbe un contratto da 2,5 milioni di euro l’anno fino al 2025, con l’opzione di poterlo prolungare per altri due anni. ... Leggi su rompipallone (Di sabato 23 luglio 2022) Dopo la cessione di un colosso della difesa come Kalidou Koulibaly, ildoveva farsi trovare pronto sul fronte acquisti, ed andare a rimpiazzarlo al più presto. In queste ore, il club partenopeo, sembra sempre più vicino a chiudere per il sostituto. Dopo settimane di trattative tra gli azzurri e i turchi del Fenerbache, pare si aspetti solamente l’ufficialità: Kim Min-Jae potrebbe diventare presto un nuovo giocatore del, che andrebbe a pagare la sua clausola rescissoria del valore di 19,5 milioni di euro, permettendogli così di poter giocare, dalla prossima stagione, all’ombra del Vesuvio. Kim Min-Jae Fenerbache Come riportato tramite un post su Twitter da Nicolò Schira, il difensore coreano, classe 1996, firmerebbe un contratto da 2,5 milioni di euro l’anno fino al 2025, con l’opzione di poterlo prolungare per altri due anni. ...

