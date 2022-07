Napoli | con un tombino divelto sfascia un distributore di bibite | video diventa virale

(Di sabato 23 luglio 2022) Con la pesante griglia in ghisa di un, presumibilmente divelta poco prima, un uomo in piena notte distrugge unautomatico di bevande, ma le telecamere riprendono tutto e il...

AlfredoPedulla : #Arnautovic oggi ha incontrato il #Bologna. Non vuole rompere con il suo attuale club, è stato un colloquio cordial… - claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - sscnapoli : ?? Il Napoli annuncia un accordo di partnership pluriennale con @Sorare, la piattaforma di fantacalcio e di carte co… - CiroBarbato__ : @PolliceAzzurro @Torrenapoli1 Una squadra vincente non passa solo da piedi buoni, ma anche da spogliatoi vincenti.… - Markoporro10 : @ezioscude @pasquale_caos @lucacerchione @PitSam7 @Andrea1994___ Questo è i suou accoliti che lo seguono, sono quel… -

Agenzia ANSA

la pesante griglia in ghisa di un tombino, presumibilmente divelta poco prima, un uomo in piena notte distrugge un distributore automatico di bevande, ma le telecamere riprendono tutto e il video ...L'avventura di Dries Mertensla maglia del. A ufficializzare l'addio al club partenopeo dell'attaccante belga è stato il presidente Aurelio De Laurentiis , durante un'intervista a Radio Kiss Kiss . Non è stato trovato ... Senza fissa dimora, Comune Napoli vara tavolo con Asl Il Napoli è arrivato oggi a Castel Di Sangro dove disputerà le quattro amichevoli di lusso, come scrive Il Mattino. Si parte subito forte, la prima ...E’ durata 9 stagione la storia d’amore tra Dries Mertens ed il Napoli. In mezzo ci sono 2 Coppe Italia, 1 Supercoppa Italiana con un totale di 398 presenze condite da 148 gol. Insomma un calciatore ...