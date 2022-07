Mondiali | argento per la squadra di spada maschile

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 23 luglio 2022) Medaglia d'per ladi. Andrea Santarelli, Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini hanno perso la finale 45-42 contro la Francia, che avevano battuto nella semifinale europea il mese scorso dopo essere state in parità fino alla settima frazione. In precedenza in semifinale avevano sconfitto in uno splendido match il Giappone dei campioni olimpici per 41-31 in un assalto comandato fin dal principio.Ieri gli spadisti italiani nel tabellone dei 32 hanno battuto l'Azerbaijan 45-31 per poi ripetersi contro la Svezia, superata 45-32. Oggi ai quarti i ragazzi del CT Dario Chiadò hanno vinto sull'Ucraina 45-39 dopo un match equilibrato fino alla fine, che si è chiuso con l'allungo di Davide Di Veroli in ultima frazione. Poi il successo sul Giappone e adesso, alle 18.30, la finale ...