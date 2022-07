Milano, bimba morta di stenti: convalidato il fermo della madre (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ stato convalidato il fermo di A.P., la 37enne accusata di aver lasciato morire di stenti la piccola Diana, la figlia di 16 mesi abbandonata nel loro appartamento di Milano. A seguito dell’interrogatorio, che si è tenuto ieri nel carcere di San Vittore, il gip Fabrizio Filice ha deciso questa mattina di convalidare il fermo e di disporre per la donna la custodia cautelare in carcere. La donna è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. Stando a quanto ricostruito dal pm Francesco De Tommasi, la piccola Diana è stata lasciata sola dalla madre all’interno della loro abitazione in via Parea, nella periferia Est di Milano. La bimba è rimasta nella culla per sei ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ statoildi A.P., la 37enne accusata di aver lasciato morire dila piccola Diana, la figlia di 16 mesi abbandonata nel loro appartamento di. A seguito dell’interrogatorio, che si è tenuto ieri nel carcere di San Vittore, il gip Fabrizio Filice ha deciso questa mattina di convalidare ile di disporre per la donna la custodia cautelare in carcere. La donna è stata fermata con l’accusa di omicidio volontario pluriaggravato dai futili motivi e premeditazione. Stando a quanto ricostruito dal pm Francesco De Tommasi, la piccola Diana è stata lasciata sola dallaall’internoloro abitazione in via Parea, nella periferia Est di. Laè rimasta nella culla per sei ...

