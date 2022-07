LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: eliminata la statunitense Ali nei 100hs! Attesa per Elisa Di Lazzaro. Tra poco Iapichino (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 20.52: C’è Elisa Di Lazzaro al via della sesta e ultima batteria dei 100 ostacoli. Le protagoniste Di Lazzaro (Ita), Jenneke (Aus), Harrison (Usa), Sember (Gbr), Aoki (Jpn), Hurske (Fin), Mota (Ven) 20.49: Cade la Jean, gli Stati Uniti qualificano la prima atleta, è la Armstrong che vince in 12?48, secondo posto per Tapper con 12?73, terza con 12?94 la sudafricana Fourie 20.48: Al via nella quinta batteria dei 100 ostacoli Tapper (Jam), Armstrong (Usa), Jean (Hai), Baptè (Fra), Fourie (Rsa), Fukube (Jpn) 20.43: Vince la polacca Skrzyszowska con 12?70, secondo posto per l’olandese Visser in 12?76, terza piazza per la costaricense Vargas che ringrazia e passa il turno con ... Leggi su oasport (Di sabato 23 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE20.52: C’èDial via della sesta e ultima batteria dei 100 ostacoli. Le protagoniste Di(Ita), Jenneke (Aus), Harrison (Usa), Sember (Gbr), Aoki (Jpn), Hurske (Fin), Mota (Ven) 20.49: Cade la Jean, gli Stati Uniti qualificano la prima atleta, è la Armstrong che vince in 12?48, secondo posto per Tapper con 12?73, terza con 12?94 la sudafricana Fourie 20.48: Al via nella quinta batteria dei 100 ostacoli Tapper (Jam), Armstrong (Usa), Jean (Hai), Baptè (Fra), Fourie (Rsa), Fukube (Jpn) 20.43: Vince la polacca Skrzyszowska con 12?70, secondo posto per l’olandese Visser in 12?76, terza piazza per la costaricense Vargas che ringrazia e passa il turno con ...

