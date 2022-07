La battaglia dei dem Usa per cambiare la Corte Suprema (Di sabato 23 luglio 2022) “Se la squadra arbitrale non mi dà ragione, allora aggiungiamo altri arbitri”. È questo il senso della proposta democratica di riforma della Corte Suprema. Dopo tre sentenze (sull’aborto, sulle armi e sull’ambiente) particolarmente sfavorevoli all’opinione progressista, torna la proposta di portare il numero dei giudici supremi da 9 a 13, aggiungendone 4 nominati dal presidente InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 23 luglio 2022) “Se la squadra arbitrale non mi dà ragione, allora aggiungiamo altri arbitri”. È questo il senso della proposta democratica di riforma della. Dopo tre sentenze (sull’aborto, sulle armi e sull’ambiente) particolarmente sfavorevoli all’opinione progressista, torna la proposta di portare il numero dei giudici supremi da 9 a 13, aggiungendone 4 nominati dal presidente InsideOver.

