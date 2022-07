Juventus, serve una punta: priorità a Morata, Dzeko l’alternativa (Di sabato 23 luglio 2022) Un vice Vlahovic per completare il reparto offensivo. Adesso è questa la priorità della Juventus, a caccia di un attaccante di livello per completare quelli che erano gli obiettivi principali da raggiungere sul calciomercato. Una missione non semplice però, perché nei desideri dei bianconeri c’è sempre Alvaro Morata anche se trattare con l’Atletico Madrid si sta rivelando più complicato del previsto. Lo spagnolo infatti dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito a Torino, ha fatto ritorno a Madrid in seguito alla decisione della società di Agnelli di non riscattare il suo, ritenendo eccessivi i 35 milioni fissati dall’Atletico per cederlo. Adesso per alla Continassa sono intenzionati a riprovarci, con l’obiettivo di acquistarlo a titolo definitivo. Per convincere gli spagnoli però serviranno almeno 20 milioni. Un cifra ... Leggi su open.online (Di sabato 23 luglio 2022) Un vice Vlahovic per completare il reparto offensivo. Adesso è questa ladella, a caccia di un attaccante di livello per completare quelli che erano gli obiettivi principali da raggiungere sul calciomercato. Una missione non semplice però, perché nei desideri dei bianconeri c’è sempre Alvaroanche se trattare con l’Atletico Madrid si sta rivelando più complicato del previsto. Lo spagnolo infatti dopo aver trascorso le ultime due stagioni in prestito a Torino, ha fatto ritorno a Madrid in seguito alla decisione della società di Agnelli di non riscattare il suo, ritenendo eccessivi i 35 milioni fissati dall’Atletico per cederlo. Adesso per alla Continassa sono intenzionati a riprovarci, con l’obiettivo di acquistarlo a titolo definitivo. Per convincere gli spagnoli però serviranno almeno 20 milioni. Un cifra ...

ZonaBianconeri : RT @AleVitali94: Ma #Rovella come vice #Locatelli è così impensabile ? Giovane e con ottime qualità da regista, inoltre ti permette di risp… - AleVitali94 : Ma #Rovella come vice #Locatelli è così impensabile ? Giovane e con ottime qualità da regista, inoltre ti permette… - 71_stefania : RT @Bea_Mary84: #MariannaPerIlSociale molto gobbo oggi per voi. Volete portare i vostri figli allo Juventus Stadium a vedere qualche partit… - infoitsport : La Juventus riabbraccia la 'Curva Sud'. Bonucci si scaglia contro De Ligt: 'Serve rispetto' - ZonaBianconeri : RT @Jsocialclubit: Juve, Bonucci attacca De Ligt: 'Frasi poco carine, serve rispetto' #deligt #BayernMonaco #Bonucci #Bremer #Juventus http… -