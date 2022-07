Juventus, Lele Adani: ” Gatti è un giocatore molto forte” (Di sabato 23 luglio 2022) Juventus Gatti- La Juventus continua la sua preparazione nella tournèe americana, oggi gli uomini di Allegri sono arrivati a Las Vegas. Nel frattempo Cherubini e Arrivabene sono attivi sul mercato, interessano Morata e Zaniolo. Lele Adani, noto opinionista sportivo è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Federico Gatti, nuovo difensore dei bianconeri. Ha regalato parole al miele per il difensore proveniente dal Frosinone. Ecco di seguito, le parole dell’opinionista Lombardo: “Può un difensore con zero presenze in Serie A e un solo anno di B essere già pronto per entrare nelle rotazioni addirittura della Juventus? Rispondo senza esitazioni: sì, se ti chiami Federico Gatti. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo nell’esordio ... Leggi su seriea24 (Di sabato 23 luglio 2022)- Lacontinua la sua preparazione nella tournèe americana, oggi gli uomini di Allegri sono arrivati a Las Vegas. Nel frattempo Cherubini e Arrivabene sono attivi sul mercato, interessano Morata e Zaniolo., noto opinionista sportivo è stato intervistato a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Federico, nuovo difensore dei bianconeri. Ha regalato parole al miele per il difensore proveniente dal Frosinone. Ecco di seguito, le parole dell’opinionista Lombardo: “Può un difensore con zero presenze in Serie A e un solo anno di B essere già pronto per entrare nelle rotazioni addirittura della? Rispondo senza esitazioni: sì, se ti chiami Federico. Ho avuto la fortuna di vederlo dal vivo nell’esordio ...

