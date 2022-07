Gp di Francia | pole position di Leclerc davanti a Verstappen e Perez

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 luglio 2022) Al circuito de Le Castellet dove si corre per il Gran Premio didi Formula 1 laè stata conquistata da Charles(Ferrari)a Max(Red Bull) e Sergio(Red Bull). Si tratta della settimastagionale per il pilota del Cavallino con il tempo di 1’30?872. Quarto tempo per Hamilton e a seguire Norris, Russel, Alonso, Tsunoda, Sainz (che con l’altra rossa scatterà penultimo in griglia per la sostituzione della power unit) e Magnussen. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.